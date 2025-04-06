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ВПЕРЕД, НА СТАЛИНА, В АТАКУ

ВПЕРЕД, НА СТАЛИНА, В АТАКУ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. Итак, читаем текст г-на Малера. Для справки: Малер Аркадий Маркович (Mahler Arkady) — философ, публицист, исследователь и преподаватель истории христианской философии и теологии, глава интеллектуального клуба «Катехон», главный редактор сайта katehon.

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Комментарии
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карла карлова
Похоже Светлана  тоже тролль,никак не остановится бедняжка.
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1 час.
ЕБ
Евгений Бут
Я тоже так подумал, всякую ерунду пишет!
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1 час.
Владимир Алтайцев
ВООБЩЕ-ТО, он говорил про этого попа, а не про Сталина. Зря  нападаете.
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33 мин.
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