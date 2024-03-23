В 10 утра опубликуют список погибших в результате теракта в «Крокусе»

В 10 часов утра 23 марта в бизнес-центре «Кубик» начнет работу Центр Помощи, в котором родные и близкие погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» смогут получить всю необходимую информацию.
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