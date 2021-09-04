Не хочу назад в СССР!

ЮлияНе хочу назад в СССР!СССР был один на всех. Он был одинаков для всего народа и у каждого свой "ссср". У одних номенклатурно-устроенный, со спец.Вернуться к статье1511НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladНевозможен социум, в котором хорошо было бы ВСЕМ. Всегда есть те кто "попал в струю" и те кто "выпал на обочину". Единственное, что ОБЪЕКТИВНО - это Основной Закон Эволюции. *** "Дискомфорт особи ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ выживание вида." *** Общество, которое НЕ БОРЕТСЯ ЗА ВЫЖИВАНИЕ, обречено НА УНИЧТОЖЕНИЕ ОТ ВЫРОЖДЕНИЯ.Андрей СергеевичДаёшь социал-дарвинизм!РОМАН МолчановМуйню какую то пишите..Лев СивохинНе хотите в СССР не надо и не надо агитировать. В СССР действительно было равноправие, бесплатные образование, медицина и другие льготы. Номенклатура также ничем не отличалась от остальных граждан. Развалили СССР Горбачев и Ельцин и примкнувшая к ним номенклатура, хотя большая часть граждан СССР голосовала за его сохранение. Надо знать историю, а не заниматься вымыслами.Наум Наумов"""""""""""Номенклатура также ничем не отличалась от остальных граждан. """""""""""""" То есть, все в СССР были номенклатурой?!ААлександрНе хочешь в СССР,давай к хохлам или уж куда либо в среднюю Азию.Там тебе самое место.Наум НаумовА кто хочет в СССР, пусть едет в северную Корею, им там самое место. А скоро и в Афганистан можно будет переехать, там уже почти коммунизм, вот вот грянет.Сергей ИльинАвтор - это полное гавно! Я родился в 1958.Вся учеба,работа,армия и семья из СССР.Только бы туда и вернулся,а автору метровый под хвост и в рот по самые ухи,что б голова не качалась.Скорее это очередной вброс провокатора нынешней РФ...АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВМАТЕРИАЛ ЧИСТО ЗАКАЗНОЙ ИЛИ ЮЛЕЧКА ПРОБИВАЕТСЯ В "ЛЮДИ" ...Александр КоломиецВ каждое время были и есть свои плюсы и минусы! Больше всех поносят СССР те кто тогда жили и сейчас живут зажиточно! Конечно выбор продуктов и товаров сейчас больше, но из-за качества продуктов их не охота покупать тем более есть, а хорошие не по карману. При СССР на рынке тоже все было, без очереди, но в двое - трое дороже чем в магазине. На счет свободы тоже спорный вопрос. По заграницам я не тогда ни сейчас не езжу, а вот как раньше отдохнуть на природе, съездить на рыбалку или за грибами стало проблемно, везде частная собственность, к берегам рек и озер не подойдешь! И еще при СССР была стабильность, цены не менялись десятками лет, они наносились на изделия прямо на заводе! Можно было скопить на нужную вещь, а не брать кредиты! И жизнь можно было спланировать. Абитуриенты поступали в один интересующий их ВУЗ, а не в 10 как сейчас, куда возьмут, получали профессию о какой мечтали с детства и получали работу по специальности, а не лишь бы какую только бы деньги платили! На работе не было такого беспредела от начальства как сейчас. Человек сам устраивал свою жизнь как хотел, а не как сейчас, как получится! Вот по этому народ и вспоминает с теплом жизнь при СССР !Вадим БелецкийОчередная заказуха, исподволь плюющая в СССР - хотя, в чём-то автор отчасти прав, в частности, нежелании части бывшей высшей союзной номенклатуры и членов их семей, возвращаться в Союз, который, как считает, например, Стас Намин, известный музыкант, продюсер и, по совместительству, внук выдающегося Анастаса Микаяна, секретаря ЦК и Председателя Президиума Верховного Совета СССР, про которого был в своё время такой анекдот, "От Ильича (Ленин) до Ильича (Брежнев), без инфаркта и паралича", "был тюрьмой", даже так! - хотя, уж в его-то жизни при Союзе, он никак не тюремной баландой, где-нибудь на помойке питался!Наум Наумов""""""""""хотя, уж в его-то жизни при Союзе, он никак не тюремной баландой, где-нибудь на помойке питался!""""""""""" А если в тюрьме лучше кормить, это уже не тюрьма будет?!Галина ГудковаВсе вранье! Я очень ностальгирую по Родине- СССР. И всегда гордилась, что родилась в СССР. А теперь-ужас!Александр КоломиецИ еще, глупо насмехаться над интерьером квартир с коврами, тогда так было модно, а вот моды на драные штаны не было!!! Кто знает что скажут потомки про ваш интерьер лет через 50, может тоже сочтут его убогим!Алексей СмирновТак и я не хочу назад в СССР, я хочу вперёд, в РСФСР.Комментировать
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