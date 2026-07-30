Смерть после спасения детей: почему попытка помочь на уральском поле стоила жизни академику Никите Зезину

Член-корреспондент РАН и директор Уральского федерального аграрного научного центра Никита Зезин погиб после того, как попытался помочь чужим детям на опытном поле.
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