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Смерть после спасения детей: почему попытка помочь на уральском поле стоила жизни академику Никите Зезину

Смерть после спасения детей: почему попытка помочь на уральском поле стоила жизни академику Никите Зезину

Член-корреспондент РАН и директор Уральского федерального аграрного научного центра Никита Зезин погиб после того, как попытался помочь чужим детям на опытном поле.

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