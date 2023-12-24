Орловский медик из «Эспаньолы» рассказал о военном братстве на фронте

Какие качества нужны, чтобы попасть в отдельный добровольческий отряд спецназначения «Эспаньола»? Как формируется военное братство, и почему в зоне СВО оказались футбольные фанаты? Каким образом изменилась в последнее время ситуация на фронте? На эти и другие вопросы в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» отвечает орловский медик Ярослав Домбровский.
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