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Дикий Юг - Природа Юга России

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Италия раскрыла крупномасштабную общеевропейскую сеть по изготовлению и продаже поддельных произведений искусства авторства известных художников

Италия раскрыла крупномасштабную общеевропейскую сеть по изготовлению и продаже поддельных произведений искусства авторства известных художников

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости  Важные новости России за неделю  сообщают о том, что Италия раскрыла масштабную общеевропейскую сеть, занимающуюся производством и продажей поддельных произведений искусства, приписываемых знаменитым художникам, таким как Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхол.

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