ФСБ предотвратила атаку дронами на военный аэродром

В Воронеже задержали россиянку, подозреваемую в подготовке атаки беспилотниками на военный аэродром Балтимор по заданию СБУ.
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