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Учительница испортила нам Новый год

Учительница испортила нам Новый год

У нас в школе практикуются сборы на все что угодно - от штор до туалетной бумаги. Учительница на собрании честно сказала, как обстоят дела: либо собираем сами, либо будете пользоваться самыми дешевыми продуктами.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Это тебе Зеленский посоветовал или Байден?
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3 час.
alik3456 Джексон
Нет. Фурсенко...
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3 час.
Георгий Корнев
Что значит &quot;сказала&quot;? По делам их судите их.
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1 час.

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