7дней.ru

105 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    "Квартиру, которую передал в наследство" еще живой Пригожин. Это как? Пока он жив, квартира его. Как они могут потеря...Внезапно объявивш...
  • Grandad
    "из-за Штатов" - это откуда или почему?Внезапно объявивш...
  • Владимир Eвтушенко
    а  с чего  это частному  дому  такой  подарок  сделали?Александру Василь...

Лучшее наследие: новогодние советские мультики обязательные для просмотра

Лучшее наследие: новогодние советские мультики обязательные для просмотра

Устройте дома марафон просмотра лучших советских мультиков про Новый год и Деда Мороза. «Ночь перед рождеством» (1951 год) СССРЖанр: мультфильм «Двенадцать месяцев» (1956 год) СССРЖанр: мультфильм, фэнтези, детский, семейный «Щелкунчик» (1973 год) «Ночь перед рождеством» (1951 год) Кадр из мультфильма «Ночь перед рождеством» КиноПоискСССР Жанр: мультфильм Режиссер: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг В ролях: Владимир Грибков, Вера Марецкая, Лилия Гриценко, Николай Гриценко, Михаил Яншин Рейтинг Кинопоиск: 7.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх