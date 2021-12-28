Лучшее наследие: новогодние советские мультики обязательные для просмотра

Устройте дома марафон просмотра лучших советских мультиков про Новый год и Деда Мороза. «Ночь перед рождеством» (1951 год) СССРЖанр: мультфильм «Двенадцать месяцев» (1956 год) СССРЖанр: мультфильм, фэнтези, детский, семейный «Щелкунчик» (1973 год) «Ночь перед рождеством» (1951 год) Кадр из мультфильма «Ночь перед рождеством» КиноПоискСССР Жанр: мультфильм Режиссер: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг В ролях: Владимир Грибков, Вера Марецкая, Лилия Гриценко, Николай Гриценко, Михаил Яншин Рейтинг Кинопоиск: 7.