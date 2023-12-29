В 2024 году сроки уплаты налоговой задолженности увеличатся

Такая возможность предусмотрена постановлением Правительства.В 2024 году сроки уплаты налоговой задолженности и применения мер взыскания увеличатся, что предусмотрено постановлением Правительства «О мерах по урегулированию задолженности в 2024 году».
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