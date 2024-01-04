ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС Скунсы мечтали похитить Рождество у православной общины Литвы Дата религиозного праздника превращается в символ раздора Церковные отщепенцы, перебежавшие в начале 2023 года из юрисдикции Московского патриархата в юрисдикцию Константинопольского, в середине декабря призвали православных Литвы праздновать Рождество не по старому Юлианскому календарю 7 января, а 25 декабря, по новому летоисчислению.