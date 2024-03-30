За фол на Рафинье вратаря «Лас-Пальмаса» удалил судья Бускетс. Вальес снес вингера «Барсы» за штрафной

«Барселона» принимает «Лас-Пальмас» в 30-м туре Ла Лиги (0:0, второй тайм). На 24-й минуте судья Матео Бускетс показал прямую красную карточку вратарю гостей Альваро Вальесу за фол последней надежды на вингере каталонцев Рафинье.
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