Как сложилась жизнь актера, покорившего сердца зрителей ролью принца в культовой сказке «Три орешка для Золушки»

Каждую зиму мы снова включаем «Три орешка для Золушки», чтобы ощутить атмосферу волшебства. Либуше Шафранкова навсегда осталась в памяти зрителей как Золушка, а вот ее прекрасный Принц, Павел Травничек, тоже заслуживает особого внимания.
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