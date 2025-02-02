Как сложилась жизнь актера, покорившего сердца зрителей ролью принца в культовой сказке «Три орешка для Золушки»

Каждую зиму мы снова включаем «Три орешка для Золушки», чтобы ощутить атмосферу волшебства. Либуше Шафранкова навсегда осталась в памяти зрителей как Золушка, а вот ее прекрасный Принц, Павел Травничек, тоже заслуживает особого внимания.