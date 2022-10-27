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Политика, съемки и бизнес: чем занимаются сейчас звезды «Улиц разбитых фонарей»

Политика, съемки и бизнес: чем занимаются сейчас звезды «Улиц разбитых фонарей»

Сериал «Улицы разбитых фонарей» стали культовым телепроектом в 90-х годах. Всего отсняли 16 сезонов, сериал взял две премии «ТЭФИ» и полюбился миллионам российских зрителей.

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