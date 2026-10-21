Но его роль может быть не такой, на какую рассчитывают поклонники. По данным ряда зарубежных СМИ, компания Disney официально возобновила переговоры с Джонни Деппом о его возвращении в шестую часть франшизы "Пираты Карибского моря" в роли капитана Джека Воробья.