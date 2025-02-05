Володин: USAID превратилось в настоящую криминальную сеть

Американская структура под названием Агентство по международному развитию (USAID) создавалась для оказания гумпомощи, поддержки экономики, здравоохранения и образования, однако превратилась в криминальную сеть.
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