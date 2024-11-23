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Для освобождения Херсона необходимо полное господство ВКС РФ в воздухе

Для освобождения Херсона необходимо полное господство ВКС РФ в воздухе

Форсирование Днепра в его среднем течении или в низовьях под непрерывными ударами высокоточной артиллерии ВСУ, ствольной и реактивной, будет самой сложной в реализации, связанной с неминуемыми тяжелыми потерями и трудностями в снабжении группировки на правом берегу.

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