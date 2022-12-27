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Елизавета Туктамышева: «Мишин ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал – с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел»

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным.

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