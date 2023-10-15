Медведчук призвал создать трибунал для неонацистов на Украине

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», политик Виктор Медведчук выступил с призывом сформировать международный трибунал по расследованию преступлений украинских неонацистов.
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