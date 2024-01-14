«Известия»: Причиной смерти актёра Захаренкова стал обширный инсульт

Причина смерти 38-летнего актёра и каскадёра Александра Захаренкова стала известной. Газета “Известия” сообщила, что у деятеля киноискусства произошёл обширный инсульт, сообщил президент Гильдии каскадёров Александр Иншаков.
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