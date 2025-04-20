МО РФ: ВСУ неоднократно нарушили пасхальное перемирие, есть погибшие среди мирных граждан

Украинские войска осуществили 900 ударов БПЛА и сбросов различных боеприпасов Формирования ВСУ, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, предприняли попытки атак позиций российских войск и атаковали приграничные районы в ночь на 20 апреля, среди мирных жителей есть погибшие и раненые, сообщили в Минобороны РФ.