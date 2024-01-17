Теннисистка Павлюченкова: на матче были мужчины, они напились и стали кричать

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после вылета с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) рассказала, что во время матча на трибуне присутствовали пьяные зрители, которые своим поведением мешали ее игре.
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