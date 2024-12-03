В Руспродсоюзе назвали продукт, который сильнее всего подорожал за год

Сметана, яблоки и мороженая рыба сильнее всего подорожали в России за год. Как сообщили «Парламентской газете» в понедельник, 2 декабря, в Руспродсоюзе, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года все три категории стали стоить дороже на 18 с лишним процентов.