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У Intel уже «почти готова» графика Xe3, хотя только вчера вышли первые видеокарт...

У Intel уже «почти готова» графика Xe3, хотя только вчера вышли первые видеокарт...

У Intel уже «почти готова» графика Xe3, хотя только вчера вышли первые видеокарты на Xe2Заслуженный исследователь Intel Том Петерсен (Tom Petersen), фактически ставший лицом графического направления компании, принял участие в подкасте The Full Nerd, где рассказал о запуске новой серии настольных видеокарт Battlemage на архитектуре Xe2.

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