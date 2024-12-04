У Intel уже «почти готова» графика Xe3, хотя только вчера вышли первые видеокарт...

У Intel уже «почти готова» графика Xe3, хотя только вчера вышли первые видеокарты на Xe2Заслуженный исследователь Intel Том Петерсен (Tom Petersen), фактически ставший лицом графического направления компании, принял участие в подкасте The Full Nerd, где рассказал о запуске новой серии настольных видеокарт Battlemage на архитектуре Xe2.