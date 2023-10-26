Росреестр провел акцию «Правовой марафон для пенсионеров (55+)»

Мошенничество с квартирами, к сожалению, остается актуальной проблемой, независимо от колоссальной работы, которую ежедневно проводит московский Росреестр по пресечению и предотвращению подобных ситуаций.
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