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Петербургский дневник

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Захарова отвергла обвинение ЕС в адрес РФ о миграционном кризисе на границе России с Финляндией

Захарова отвергла обвинение ЕС в адрес РФ о миграционном кризисе на границе России с Финляндией

По её словам, это провокационное заявление Обвинения в адрес России о миграционном кризисе на границе России с Финляндией голословны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

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