Захарова отвергла обвинение ЕС в адрес РФ о миграционном кризисе на границе России с Финляндией

По её словам, это провокационное заявление Обвинения в адрес России о миграционном кризисе на границе России с Финляндией голословны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.