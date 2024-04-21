Захарова отвергла обвинение ЕС в адрес РФ о миграционном кризисе на границе России с Финляндией

По её словам, это провокационное заявление Обвинения в адрес России о миграционном кризисе на границе России с Финляндией голословны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
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