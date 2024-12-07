РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    Н протесты посмотреть? 😆🤦Президент Грузии ...
  • Сергей Карабухин
    Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много ...Пентагон: США гот...
  • Сергей Карабухин
    Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много ...Общий объем военн...

Климатолог оценил вероятность полного таяния льда в Арктике к 2027 году

Климатолог оценил вероятность полного таяния льда в Арктике к 2027 году

РИА Новости/Илья Тимин День, когда в Северном ледовитом океане практически не будет льда, с вероятностью 3% наступит в сентябре 2027 года, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх