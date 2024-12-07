Климатолог оценил вероятность полного таяния льда в Арктике к 2027 году

РИА Новости/Илья Тимин День, когда в Северном ледовитом океане практически не будет льда, с вероятностью 3% наступит в сентябре 2027 года, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.