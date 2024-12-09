Музыкальную комедию бесплатно покажут в музее истории ВМФ

Первую серию любимого фильма, на котором выросло несколько поколений, «Мэри Поппинс, до свидания» можно было бесплатно посмотреть в субботу, 7 декабря на борту подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» в парке «Северное Тушино».