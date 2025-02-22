Владимир Головатюк: "Ужас! Это уже перебор!"

В 2024 г. в Молдове впервые за последние 24 года сократились общие расходы госбюджета. Об этом сообщил экономист, доктор экономических наук Владимир Головатюк, отметив, что падение составило менее 1%, но все равно это ужас и перебор.
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