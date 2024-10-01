В столице провели фестиваль волонтёрских организаций

На 9 площадках развернули свои экспозиции волонтеры на фестивале «Ангелы наших дней». Маскировочные сети и костюмы, военная экипировка и анти-дроновая защита, блиндажное имущество и окопные свечи, тактическая медицина и устройства ночного видения.
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