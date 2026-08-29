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Три характера — одна цель: реалити «Охотники» отмечает 5 лет в эфире!

Три характера — одна цель: реалити «Охотники» отмечает 5 лет в эфире!

За пять лет герои проекта провели более 200 расследований. Ведущие реалити: Владимир Сорков, Дарья Рубинская и Вячеслав Василевский Ровно пять лет назад на телеканале «ЧЕ!» стартовало реалити-расследование «Охотники».

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