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Убитая под Челябинском женщина получала угрозы от местного депутата

Убитая под Челябинском женщина получала угрозы от местного депутата

Главу Рымкинского поселения Челябинской области Дмитрия Рудского, районного депутата Александра Брухаля и его сына Андрея задержали по подозрению в похищении и убийстве местной жительницы Гульназ Валеевой.

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