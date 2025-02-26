Убитая под Челябинском женщина получала угрозы от местного депутата

Главу Рымкинского поселения Челябинской области Дмитрия Рудского, районного депутата Александра Брухаля и его сына Андрея задержали по подозрению в похищении и убийстве местной жительницы Гульназ Валеевой.
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