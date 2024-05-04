В канун Пасхи подростки под громкий хохот публично сожгли Библию

Против богохульников возбудили уголовное дело о публичном оскорблении чувств верующих и хулиганстве.Молодые люди из города Новоалександровска Ставропольского края сожгли Библию на мангале в канун главного православного праздника – Пасхи.
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