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Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

Бизнесмен согласился с политическим активистом, заявившим, что стране "пора покинуть НАТО и ООН" Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск заявил, что поддерживает идею выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН.

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