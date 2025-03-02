Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

Бизнесмен согласился с политическим активистом, заявившим, что стране "пора покинуть НАТО и ООН" Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск заявил, что поддерживает идею выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН.