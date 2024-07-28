Военные инженеры проверили готовность отряда гуманитарного разминирования к выполнению задач на территории ДНР

В рамках проекта к выполнению задач очистки местности от взрывоопасных предметов (ВОП), обеспечения безопасности местного населения и проведения сельскохозяйственные работ на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей привлекаются специализированные организации.