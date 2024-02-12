Страна и люди
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Страна и люди

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Костромские десантники ударили по пехоте ВСУ под Артемовском из ПТРК «Корнет»

Костромские десантники ударили по пехоте ВСУ под Артемовском из ПТРК «Корнет»

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ в блиндаже к северо-западу западу от Артемовска.

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