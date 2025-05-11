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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев остался без очков в 8 из 9 матчей за «Вегас» в текущем плей-офф. У него 1 бросок, 5 хитов, 2 потери и «минус 1» за 20:21 в 3-й игре серии с «Эдмонтоном»

Форвард «Голден Найтс» не отметился результативными действиями в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:3, 1-2).

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