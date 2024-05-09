Артисты Алтайского государственного музтаетра исполнили песню "Нам нужна одна Победа"

Они приняли участие во всероссийской хоровой акции, посвященной Дню Победы и 100-летию Булата Окуджавы Артисты Алтайского государственного музыкального театра исполнили на Мемориале Славы в Барнауле песню "Нам нужна одна Победа".
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