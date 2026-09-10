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Царьград

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L''Équipe оценила игру голкипера Сафонова в матче ПСЖ против «Слована»

L''Équipe оценила игру голкипера Сафонова в матче ПСЖ против «Слована»

Издание L''Équipe оценило игру русского вратаря Матвея Сафонова, представляющего «Пари Сен-Жермен», в первом туре Лиги чемпионов 2026/27 против братиславского «Слована».

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