Русские устроили в Финляндии ягодную катастрофу

Только не рыцарей. Германцами, азиатские племена назвали в Риме, когда эти кочевники пришли к ним на службу.

Ага, как у гейропейцев везде и всюду - "это Путин виноват!"

Надежда

Ничего удивительного, все эти ссаннымарины и стубы-выкормыши русофоба жорика соросенко, им на свой народ плевать, за объедки с барского стола они продадут всё, не понимая, что и сами обречены...