КОТ КОСТЯН на фото- морошка *** Финны народ флегматичный, пока трезвые, но всему есть предел. Нынешняя боль граждан Суоми – отсутствие на столе брусники.
Русские устроили в Финляндии ягодную катастрофу
Комментарии
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Нина Попова
Только не рыцарей. Германцами, азиатские племена назвали в Риме, когда эти кочевники пришли к ним на службу.
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5 час.
Silver Kont
Ага, как у гейропейцев везде и всюду - "это Путин виноват!"
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4 час.
Надежда
Ничего удивительного, все эти ссаннымарины и стубы-выкормыши русофоба жорика соросенко, им на свой народ плевать, за объедки с барского стола они продадут всё, не понимая, что и сами обречены...
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3 час.
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