Лично, по счету: банки стали приезжать на дом для защиты клиентов от мошенников

Банки стали вводить новую систему защиты клиентов от мошенников. Если по телефону они не могут убедить клиента отказаться от подозрительной операции, то сотрудник финорганизации приезжает на встречу с пользователем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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