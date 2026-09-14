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Овечкин провел первую тренировку на льду "Вашингтона" после возвращения в США

Овечкин провел первую тренировку на льду "Вашингтона" после возвращения в США

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел первую тренировку на льду в расположении команды.

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