США попросили Израиль аккуратнее бомбить Ливан

США продолжают призывать Израиль действовать более осторожно в ходе операций в Ливане против шиитской группировки «Хезболла», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 16 октября на брифинге для журналистов.
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