Пловчиха из ХМАО Егорова выиграла две золотые медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге

На чемпионате России по плаванию на короткой воде, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге, выступающая за Ханты-Мансийский автономный округ Анна Егорова за первые дни соревнований выиграла две золотые медали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии