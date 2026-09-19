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Контрафронт

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Мексика: три человека были убиты и еще трое ранены, когда боевики открыли огонь на футбольном поле в...

Мексика: три человека были убиты и еще трое ранены, когда боевики открыли огонь на футбольном поле в районе Лас-Гранхас города Тустла-Гутьеррес, штат Чьяпас, поздно вечером 18 сентября.

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