Мексика: три человека были убиты и еще трое ранены, когда боевики открыли огонь на футбольном поле в районе Лас-Гранхас города Тустла-Гутьеррес, штат Чьяпас, поздно вечером 18 сентября.
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