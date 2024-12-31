NYT: Маск обосновался в одном из арендованных коттеджей в поместье Трампа

Американский миллиардер-предприниматель Илон Маск после выборов президента остался жить в арендованном у избранного главы Белого дома Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.
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