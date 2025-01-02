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Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й

Канадский сайт выбрал топ-25 игроков. Для попадания в рейтинг хоккеист должен был провести минимум 400 матчей в регулярках с сезона-1999/00 и до сегодняшнего дня.

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