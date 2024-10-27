Лидеры G7 согласовали кредит для Украины на $50 миллиардов за счёт российских активов: что стоит за решением?

Лидеры G7 согласовали кредит для Украины на миллиардов за счёт российских активов: что стоит за решением? Ольга ВайленкоЛидеры стран Большой семерки (G7) согласовали детали экстренного кредита для Украины на сумму $50 миллиардов.
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