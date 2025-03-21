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Профессор Дизен назвал Финляндию крупнейшим фронтом НАТО против России

Профессор Дизен назвал Финляндию крупнейшим фронтом НАТО против России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил, что произошло после того, как Финляндия вступила в НАТО.

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Комментарии
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виталий панов
По словам Стубба, Советскому Союзу отошли земли, где родились и умерли его предки.Что хотел он этим сказать?Наверное,что Россия является приемником СССР,и Россия должна вернуть эти земли?Просто он испытывает терпение России.Как говорит одна мудрая пословица-моська знать сильна,что лает на слона! Забывая при этом,что если слон захочет,то растопчет одной лапой! И ни какое НАТО,не вступится за эту шавку!Америка за клоуна наркомана не впрягается,а за финов тем более!
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