Профессор Дизен назвал Финляндию крупнейшим фронтом НАТО против России

виталий панов

По словам Стубба, Советскому Союзу отошли земли, где родились и умерли его предки.Что хотел он этим сказать?Наверное,что Россия является приемником СССР,и Россия должна вернуть эти земли?Просто он испытывает терпение России.Как говорит одна мудрая пословица-моська знать сильна,что лает на слона! Забывая при этом,что если слон захочет,то растопчет одной лапой! И ни какое НАТО,не вступится за эту шавку!Америка за клоуна наркомана не впрягается,а за финов тем более!