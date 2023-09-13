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Захарова кое-что пообещала армянам, переживающим за статус Карабаха

Захарова кое-что пообещала армянам, переживающим за статус Карабаха

Представитель МИД заверила, что Россия никогда не будет врагом АрменииОфициальный представитель МИД Мария Захарова уверена, что армянам не стоит возлагать всю ответственность на Россию за ситуацию в Нагорном Карабахе.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Россия не будет врагом Армении. А  Армения никогда не будет другом для России.  Хотят они на Кавказе резать друг-друга. Пусть развлекаются. Не нужно жизнями наших мальчишек в голубых касках  там  рисковать.  Хотят воевать, так пусть вылезают из московских ларьков с шаурмой и идут воюют.  Они никогда не были благодарны России за помощь и никогда не будут.
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