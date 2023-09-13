Представитель МИД заверила, что Россия никогда не будет врагом АрменииОфициальный представитель МИД Мария Захарова уверена, что армянам не стоит возлагать всю ответственность на Россию за ситуацию в Нагорном Карабахе.
Захарова кое-что пообещала армянам, переживающим за статус Карабаха
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Россия не будет врагом Армении. А Армения никогда не будет другом для России. Хотят они на Кавказе резать друг-друга. Пусть развлекаются. Не нужно жизнями наших мальчишек в голубых касках там рисковать. Хотят воевать, так пусть вылезают из московских ларьков с шаурмой и идут воюют. Они никогда не были благодарны России за помощь и никогда не будут.
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