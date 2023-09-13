Захарова кое-что пообещала армянам, переживающим за статус Карабаха

АЛ

Александр Лагуткин

Россия не будет врагом Армении. А Армения никогда не будет другом для России. Хотят они на Кавказе резать друг-друга. Пусть развлекаются. Не нужно жизнями наших мальчишек в голубых касках там рисковать. Хотят воевать, так пусть вылезают из московских ларьков с шаурмой и идут воюют. Они никогда не были благодарны России за помощь и никогда не будут.